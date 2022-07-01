«Стены помнят Ленина совсем молодым»: в Казани возродят памятник для «Красного маршрута»

Работы по реставрации старинного особняка в центре Казани, где в 1887 году проживал с семьей Владимир Ленин, начались по инициативе Комитета РТ по охране культурного наследия. Когда историческому зданию вернут прежний облик и как будет использование здания в будущем – в репортаже «Татар-информа».

Двухэтажный дом №24 на улице Ульянова-Ленина является образцом провинциального доходного дома XIX века Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здание стало первым домом для семьи Ульяновых после переезда в Казань

Старая Казань постепенно растворяется в растущем городе. Но старинные купеческие особняки еще встречаются в закоулках исторического центра. Одним из таких уголков является небольшая улица Ульянова-Ленина, где сразу несколько зданий помнят молодым будущего вождя революции.

Прежде улица носила название Первая Гора. За проектировку крутого холма и лесистого оврага по усадебному принципу застройки в 1838 году взялся архитектор Фома Петонди.

В начале улицы сохранились несколько деревянных домиков, типичных для дореволюционных построек. Один из них – по адресу Ульянова-Ленина, 24. Двухэтажный дом является образцом провинциального доходного дома XIX века.

Это здание стало первым домом для семьи Ульяновых после переезда в Казань Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 1997 году постройка была признана объектом культурного наследия республиканского значения под названием «Дом, где в 1887 г. жил Ленин В. И.». Это здание стало первым домом для семьи Ульяновых после переезда в Казань. Семья разместилась в одной из его комнат. Именно тогда 17-летний Владимир Ульянов подал прошение на имя ректора Казанского университета принять его на первый курс юридического факультета.

О том, что будущий вождь революции проживал в этом доме, говорит запись в книге адресов студентов, сделанная им собственноручно.

Короткий срок проживания в доме номер 24 обусловлен тем, что семья Ульяновых подыскивала место для постоянного местожительства. И она его найдет в том же 1887 году в нынешнем Доме-музее Владимира Ильича Ленина.

За долгие годы здание пришло в запустение: окна разбиты, бревна сруба прогнили Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На выходе мы должны получить полноценный объект деревянного зодчества»

Дом, где в 1887 году жил Ленин, – деревянная постройка, нетронутая со времен ее возведения. За долгие годы здание пришло в запустение: окна разбиты, бревна сруба прогнили. В самом здании веет затхлостью. Не случайно Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия было принято решение восстановить здание в его изначальном историческом виде. Разрешение на реставрацию было выдано лицензированной подрядной организации ООО «Объединенная строительная компания». Планируется осуществить реставрацию несущих стен здания, демонтаж поздних перегородок и печных труб, раскрытие заложенных дверных проемов, восстановление внутренней деревянной лестницы и воссоздание двух веранд со двора дома.

«На выходе мы должны получить полноценный объект деревянного зодчества, который соответствует всем требованиям по пожарной безопасности. В этом отношении объект сегодня потенциально опасен», – отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По словам руководителя ведомства, в части сохранения объекта деревянного зодчества допускается полная его переборка с учетом состоянии конструкции. Комитет обязывает подрядную организацию промаркировать каждый деревянный элемент.

Иван Гущин: «Слава богу, что собственник изыскал финансовые средства, и уже сегодня запущен процесс реставрации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Соответственно, после этого будут проведены соответствующие анализы и принято комиссионное решение по каждому элементу – будут ли они полностью заменены или протезированы в зависимости от состояния. Докомпоновка будет происходить по старинной реставрационной технологии», – пояснил он.

Это значит, что в ближайшее время сруб будет полностью перебран и перевезен на базу подрядной организации в поселок Сокуры. Сегодня уже подготовлено дерево для замены отдельных венцов и протезирования. В это же время запланированы комплексные работы по восстановлению фундамента дома. Помимо реставрации основного здания на территории будет установлен ранее утраченный флигель.

«Хочется выразить слова благодарности неравнодушным жителям города, в поле внимания которого находятся подобные объекты. Именно они ускорили начало реставрационных работ своими сообщениями в социальных сетях. Мы получили много конструктивной критики по поводу внешнего облика здания, находящегося в сердце города. Слава богу, что собственник изыскал финансовые средства, и уже сегодня запущен процесс реставрации», – рассказал Гущин.

Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия было принято решение восстановить здание в его изначальном историческом виде Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Делать из особняка музей было бы несколько навязчиво»

Что касается внешнего облика и внутреннего убранства дома, они уже детально проработаны архитектором-реставратором Ириной Аксеновой. По ее словам, эта работа была начата еще в 2015 году после получения соответствующих документов.

«Эту работу мы начинали с ныне покойным реставратором Борисом Лурье. При более детальном знакомстве со зданием мы обнаружили некоторое вмешательство в первоначальный облик здания. Все дело в том, что владелица дома Евдокия Ростова сдавала комнаты внаем. И многие жильцы оставили за собой след в угоду своего удобства, что не пошло на пользу памятнику. Местами был задет конструктив», – рассказала Ирина Аксенова.

Ирина Аксенова: «Многие жильцы оставили за собой след в угоду своего удобства, что не пошло на пользу памятнику» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересно, что при снятии обшивки было выяснено, что история здания еще более ранняя, чем она официально фигурирует в документах. По ее словам Аксеновой, планируется, что архитектурный памятник будет восстановлен в своем первозданном виде. Ведь именно в такое здание в свое время заселились известные герои.

«Безусловно, не будет лишним выделить музейную зону, которая раскрывала бы историю»

Работы по возрождению старинного здания планируют завершить в мае 2024 года. Однако, по словам Ивана Гущина, будут приложены все усилия, чтобы процесс не затянулся. О дальнейшей судьбе самого здания пока ведутся переговоры. Вероятнее всего, оно не будет превращено в музейное пространство. Будет выделена мемориальная зона, доступная для общественности.

«Учитывая, что семья Ульяновых проживала здесь всего три месяца, делать из особняка музей было бы несколько навязчиво. Но, безусловно, не будет лишним выделить музейную зону, которая бы раскрывала историю этого дома и того периода, когда здесь поселился будущий вождь», – поделилась мнением Ирина Аксенова.

Хафиз Миргалимов: «Каждый музей, здание имеет свое предназначение. В особенности это касается Ленина, у которого не было своей квартиры в принципе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Важность восстановления в первозданном виде исторического особняка отметили и в Татарстанском региональном отделении КПРФ.

«Каждый музей, здание имеет свое предназначение. В особенности это касается Ленина, у которого не было своей квартиры в принципе. Свой дом он обрел лишь в Кремле после революции. А стены этого здания помнят Ленина еще совсем молодым человеком», – прокомментировал первый секретарь отделения КПРФ, депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов.

Не секрет, что здания, связанные с историей вождя революции, очень привлекательны для туристов из многих стран мира, в том числе из Китая. В России сформирован так называемый «Красный маршрут», который связывает Санкт-Петербург, Москву, Ульяновск, Казань и другие города, где проживал Владимир Ленин. Не исключено, что после восстановления старинного особняка в Казани он станет одной из ярких точек на карте «Красного маршрута».