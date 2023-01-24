Дом татарской книги представит спектакль о Шарифе Камале «Счастливый год»
На площадке мемориальной квартиры Шарифа Камала (Дом татарской книги) будет представлен спектакль «Бәхет елы» (“Счастливый год”). Как рассказал автор сценария, директор Дома татарской книги Айдар Шайхин на пресс-конференции в «Татар-информе», спектакль охватывает события 1937 года. При его создании были использованы неопубликованные письма Шарифа Камала, хранящиеся в фондах Национального музея РТ, а также другие документы.
«Читатели знают Шарифа Камала как писателя. Через его произведения представляется стандартный образ Шарифа Камала. Мы прочитали более 150 его писем. В них он раскрывается как глава семьи и отец. Большинство этих писем не опубликованы. В ходе спектакля будут звучать некоторые отрывки из писем, а иногда они включены прямо в ткань сценария», – пояснил Шайхин.
Повествование в спектакле затрагивает не только личность самого писателя и его семью, но и судьбы других видных деятелей того времени. Информация о них будет дана на сайте Дома татарской книги и в программе спектакля.
Режиссер постановки Амина Миндиярова рассказала об актерах, привлеченных на роли в спектакле. Образ Шарифа Камала на сцене воплотит актер Тинчуринского театра Булат Зиннатуллин, в роли жены писателя – артистка Камаловского театра Лейсан Файзуллина. На сцене также можно будет увидеть актеров Кариевского театра, самодеятельных артистов.
«Этот дом все еще хранит историю. Мы и на чердак поднимались. Во втором этаже атмосфера ощущается сильно. Там, где умер Шариф Камал, я даже одна оставаться боюсь», – сказала режиссер.
Декан Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Эльмира Хабибуллина подчеркнула важность проекта.
«Мы увлекаемся чтением произведений, но жизнь этого человека остается в тени. Биографические произведения тоже не особо привлекают читателя. Такие проекты имеют большое значение в популяризации личности», – считает ученая.
Показы спектакля «Счастливый год» пройдут 30 января в 18.00 и 20.00.