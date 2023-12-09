Дом Сомова в Казани включат в реестр объектов культурного наследия

Скриншот документации

В Казани выявлен новый объект культурного наследия народов России. Включить в реестр решено Дом П.М.Сомова, расположенный по улице Маяковского. Результаты историко-культурной экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание построено во второй половине XIX века и относится к типу «жилой дом-особняк». Дом одноэтажный с антресольным этажом, выполнен в стиле позднего классицизма и применением классических элементов.

Особняк возведен по проекту 1852 года, его владельцем был титулярный советник Порфирий Степанович Сомов. Согласно сохранившейся документации он подал прошение на разработку проекта деревянного одноэтажного дома на каменном фундаменте, холодных служб, в том числе двух каретников, двух конюшен и трех амбаров, прачеченой и ворот. Разработал проект архитектор Борис Афанасьевич Иванов. Утвердили его в том же, 1852 году.

Прямоугольное здание включало две входные группы — со стороны двора и правой оси относительно главного фасада. Сохранилась историческая обшивка сеней, входная дверь в здание (заложена кирпичом) и окно. Парадные помещения дома находились со стороны ул.Поперечно-Горшечной (сейчас Маяковского) с повышенной высотой потолка. Имелся второй, антресольный этаж.

В 30-е годы XX века здание принадлежало Управкоммунхозу. Рядом с ним возвели трехэтажное кирпичное здание, демонтировав проездные ворота и забор. Кроме того, в эти же годы были разобраны все служебные помещения, располагавшиеся на участке, снесены сени и входные крыльца с бокового фасада.

Согласно документации за 30-40-е годы, объем здании сохранился исторически. Это же подтверждают и сведения БТИ за 1993 год: габариты здания и планировка остались прежними. Во второй половине XX века в здании размещалась мастерская архитектора Геннадия Михайловича Пичуева.

Однако в конце 90-х здание ожидала серьезная реконструкция. В ее процессе рабочие снесли служебные помещения со стороны двора, уменьшили габариты сеней, изменили конфигурацию лестницы, разместили вход со стороны двора. Печи частично демонтировали, установили новые перегородки. Ремонт затронул внешнее оформление фасадов: кровля поднята выше изначального уровня, искажены классические пропорции фасадов, устроено слуховое окно. Подняли выше и окна антресольного этажа.

В настоящее время здание не эксплуатируется и находится в процессе реставрации.

«Памятник — классическое здание, построенное по „образцовым“ проектам, середины ХIХ века, представляет интерес как сохранившийся традиционной образец мещанской городской усадьбы кон. XIX — нач. XX века», — подытожил эксперт.

Он подчеркнул, что здание обладает мемориальной, исторической, градостроительной и архитектурной ценностью.

Так, Дом Сомова является редким образцом классической деревянной жилой архитектуры Казани. Крайне важно, что он дошел до наших дней в относительно хорошей сохранности внутри и снаружи. Относится к рядовой застройки и ценен для целостного восприятия перспективы улицы Маяковского — бывшей Поперечно-Горшечной.

Архитектурно-градостроительную ценность подтверждает сохраненная объемно-пространственная композиция, планировки здания, архитектурное решение фасадов, а также обнаруженная подлинная угловая печь, дошедшая до наших дней. Улица Маяковского в настоящее время застроена преимущественно современными домами, поэтому особняк является одним из важных фрагментов исторической застройки этой территории.

Ценен объект и с культурологической точки зрения: он является памятником деревянного зодчества, наделенным чертами стиля, характерного для определенного архитектурного периода.

Вывод эксперта — включение здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации обоснованно.