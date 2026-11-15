Дом сгорел в Кайбицком районе Татарстана, пострадал мужчина

Происшествие случилось в селе Чутеево Кайбицкого района Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ. На улице Озерной сгорел бревенчатый жилой дом.

Постройка 8 на 10 метров была охвачена огнем по всей площади. Первым к месту вызова прибыла добровольная пожарная команда «Чутеево». На пожаре пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в местную ЦРБ с ожогами кистей рук и лба.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.