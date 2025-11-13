Дом промышленника Якуба Козлова в Казани признали объектом культурного наследия

Дом промышленника и мецената Якуба Козлова в Ново-Татарской слободе был признан выявленным объектом культурного наследия. Соответствующее решение принял Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, сообщили в Телеграм-канале ведомства.

Здание находится по адресу: улица Меховщиков, 78 в Казани.

Дом Якуба Козлова является последним сохранившимся деревянным жилым строением XIX века в Ново-Татарской слободе. Полукаменное здание, построенное в конце XIX века, обладает значительной культурно-исторической ценностью.

До революции здесь функционировал кожевенно-сафьяновый завод, владельцем которого был известный предприниматель Якуб Козлов. Завод производил кожу высокого качества, пользующуюся спросом далеко за пределами Казани.

В советский период в доме располагались образовательные учреждения – сначала школа № 40, а позже автошкола, что отражает его активное участие в городской жизни. Якуб Козлов долгие годы выступал попечителем и меценатом, поддерживая различные культурные и социальные инициативы.

