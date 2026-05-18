«Дом полимеров» в Казани вдохновил школьников на карьеру в СИБУРе

Школьники-участники республиканского форума «ЭКОволна» посетили интерактивную выставку «СИБУР. Дом полимеров» в Казанском Кремле. Они познакомились с миром современных синтетических материалов и их применением в промышленности и повседневной жизни.

«Экскурсия меня очень заинтересовала, так как я по направлению как раз хим-био. Для поступления я рассматриваю Мед (КГМУ – прим. Т-и), а на экскурсии мне рассказали про эту компанию. У меня открылось больше возможностей и знаний о ней после рассказов гида», – поделилась с «Татар-информом» девятиклассница из Чистополя Нелли Матвеева.

Для школьников также провели профориентационную версию экскурсии, где рассказали о нестандартном подходе к выбору профессии.

«В голове отложилось, что можно какой-то другой подход применить. Что можно кроме медицины по линии химия-биология другие варианты рассмотреть и другие компании», – добавила Нелли Матвеева.

Экспозиция разделена на несколько тематических зон: «Большая трансформация», «Мастера нефтехимии» и «Страна СИБУР». Здесь можно узнать о производственных процессах, профессиях в отрасли и вкладе компании в развитие регионов.

Подольше школьники задержались у стенда, где можно потрогать цветные гранулы полимеров – конечный продукт нефтехимического производства.

«Гранулы – это то, что больше всего нравится нашим детишкам, потому что здесь уже непосредственно можно потрогать. Представьте себе, насколько химия – необыкновенная наука. Из невидимого можно сделать то, что можно потрогать. И это стало неотъемлемой частью нашей жизни», – рассказала «Татар-информу» гид Юлия Бауркина, которая провела экскурсию для участников «ЭКОволны».

Она привела в пример поликарбонат – из него делают не только теплицы, но и фары для отечественного автопрома. При этом «Казаньоргсинтез» (КОС, входит в СИБУР) – единственный в России производитель поликарбонатов.

На выставке также представлены полимерные гранулы Vivilen отечественной разработки. Они созданы из качественного первичного сырья и переработанного пластика. Упаковка с использованием Vivilen позволяет вернуть пластик в производство и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Как рассказала гид Юлия Бауркина, пластик можно переработать в среднем до 8–10 раз.

«В целом я не интересуюсь химией, но слушать об этом было интересно, и в целом выставка мне очень понравилась. Я даже подумала, что в будущем могла бы прийти работать на предприятия», – рассказала «Татар-информу» девятиклассница из села Базарные Матаки Алькеевского района Тансылу Бильданова.

На выставке представлена карта России, на которую нанесены города, где работают предприятия компании. Этот объект больше всего запомнился десятикласснику Владимиру Мингалеву из Зеленодольска. Он рассказал, что родился в Тобольске, где тоже есть предприятие СИБУРа – ЗапСибНефтехим, на котором трудится его отец.

«Я не знал, что эта компания много где работает. Я думал, что есть только предприятия ближе к северу: Ямал, Ханты-Мансийск, Тюмень, Тобольск. А оказалось, что нет. Оказалось, что буквально по всей стране. Получается, что можно выбрать какой-то город и поехать туда работать. Можно даже в столицу уехать, в Москву», – сказал Владимир Мингалев.

Молодой человек планирует поступать на юридический факультет, но не исключает, что в будущем будет работать в большой корпорации.

«Вполне возможно, что это будет СИБУР, потому что это то, что близко моей семье. Когда ты работаешь на себя, всегда есть какой-то погрешность, может произойти непредвиденное обстоятельство. А корпорация защищает твои права и интересы, с такой работой ты уверен в завтрашнем дне. Я знаю, что такая корпорация будет работать еще очень-очень много лет, поэтому если я буду там работать, то буду знать, что и завтра у меня всё будет отлично», – уверенно сказал десятиклассник.

Выставка «СИБУР. Дом полимеров» будет работать до 29 июня в Казанском Кремле (выставочные залы Присутственных мест, подъезд 2). Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Форум «ЭКОволна» в 2026 году объединил около 140 участников – представителей 36 детских и молодежных экологических объединений, ведущих свою деятельность в 23 муниципальных районах Татарстана, в Казани и Набережных Челнах. Организаторами форума выступают региональное молодежное общественное движение «Будет чисто» и татарстанское региональное отделение «Российские студотряды». Мероприятие проходит при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ.