«Дом полимеров» открылся в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске торжественно открыли образовательно-просветительское пространство «СИБУР. Дом полимеров», призванное знакомить жителей и гостей города с миром нефтегазохимии. Выставка, расположившаяся в главном корпусе Нижнекамского химико-технологического института, предлагает бесплатное посещение и участие во всех мероприятиях для любого желающего.

Полимеры находятся повсюду, они есть в восьми из десяти предметов вокруг. Экскурсоводы «Дома полимеров» помогут посетителям узнать секреты рождения полимеров, а также расскажут о достижениях нефтегазохимической отрасли и новых технологиях, о том, где применяются полимеры, какие виды пластика существуют, как правильно сортировать отходы, покажут карту регионов России, где работает СИБУР, и объяснят, как компания вносит вклад в улучшение жизни в городах. После посещения «Дома полимеров» растет популярность химии, отмечают его создатели.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Главная задача проекта – показать, что химия – это интересно, перспективно, безопасно, вдохновляюще и инновационно. Это новые технологии, новые продукты, которые мы видим в упаковке, строительстве, транспорте и других сферах. Все эти решения упрощают нашу жизнь, делают ее комфортнее и экологичнее. Наша цель – чтобы жители города, особенно молодежь, гордились этими достижениями и выбирали для себя профессии, связанные с химией, нефтехимией, инженерией, чтобы они оставались в нашем городе, создавали семьи, развивали промышленность и город», – заявил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

После церемонии открытия гости выставки ознакомились с экспозициями. Пространство «СИБУР. Дом полимеров» отличают две ключевые особенности: интерактивность и доступный язык. Здесь можно потрогать полимеры, услышать звуки завода, проследить путь от маленькой гранулы до предмета повседневного обихода и, самое главное, узнать, как бережно относиться к окружающей среде, работая со сложными веществами.

«Нижнекамск – город нефтехимиков, и нам важно продвигать образование в этой сфере. Совместно с СИБУРом мы создаем образовательный кластер, включающий все уровни – от детского сада до вуза. Современный обновленный кампус НХТИ, активная работа колледжей и ресурсных центров, таких как СИБУРИНТЕХ-НК, программа строительства общежития по федеральной программе – всё это повышает привлекательность города. Наша промышленность предлагает хорошие условия труда, социальные гарантии и перспективы получения жилья. Благодарю СИБУР за вклад в развитие образования и за организацию этой замечательной выставки, которая позволяет жителям Нижнекамска увидеть, что химия – это наше настоящее и будущее», – отметил руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Выставка направлена на популяризацию химии среди школьников и студентов, а также на ознакомление широкой аудитории с технологиями производства и переработки полимеров. Экспозиция включает интерактивные зоны, такие как «Большая трансформация», «Мастера нефтехимии» и «Страна СИБУР».

Проект «Дом полимеров» был впервые представлен на международной выставке «Россия» на ВДНХ в 2023-2024 годах. Там его посетили более 160 тыс. человек, в том числе 6,5 тыс. школьников. В период реконструкции московского павильона выставка путешествует по городам присутствия компании, уже побывав в Дзержинске, Кстово, Благовещенске, Ноябрьске, Нягани, Пыть-Яхе и Казани, где ее посетили примерно 20 тыс. человек, включая 10 тыс. школьников.

На выставке можно пройти тест и узнать, в каком направлении нефтехимической компании гостю будет комфортнее развиваться. Или же положиться на искусственный интеллект, который без теста по фотографии предложит будущую специальность.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Для юных посетителей подготовлена насыщенная образовательная программа: увлекательные лекции, познавательные мастер-классы и интересные квизы о химии и современных технологиях.

Работа выставки продлится до 27 июля включительно. График работы: будни – с 9 до 18 часов, выходные – с 10 до 19 часов (вход новых посетителей завершается за 20 минут до закрытия выставки). Экспозиция находится в Нижнекамском химико-технологическом университете (г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 47).