Дом Пасмурова XIX века в Мензелинске отреставрируют за 118,2 млн рублей

В городе Мензелинске отремонтируют и отреставрируют дом Пасмурова конца XIX века. На эти цели Татарстан выделит 118,2 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Перечень реставрационных работ разработан на основании историко-архивных, библиографических и натурных исследований, фотографий и других материалов. Речь идет о проведении работ по сохранению объекта, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Кирпичное здание с деревянными перекрытиями, принадлежавшее помещику Александру Пасмурову, имеет два этажа и общую площадь 1986,3 кв. метра, реконструкция будет проведена на площади 1750,9 кв. метра.

В ходе восстановительных работ также будет обустроена прилегающая территория в 4974 кв. метра: будут отремонтированы асфальтобетонные проезды, площадки, ограждения, также проведут озеленение и др.

Разработчиком проекта выступило ГУП «Татинвестгражданпроект», заказчик работ – ГКУ «Главинвестстрой РТ.

Согласно контракту, работы должны завершиться до 30 сентября 2022 года. На сегодняшний день в здании находится районная администрация.