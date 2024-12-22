Дом на улице Клары Цеткин, пострадавший от БПЛА, внесут в план капитального ремонта

Многоквартирный дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший накануне от прилета БПЛА, внесут в план капитального ремонта. Об этом во время прямого эфира оперативного штаба сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

«Исполнительным комитетом Казани была организована эвакуация людей по адресам Клары Цеткин 33 и 34. В настоящее время ведутся работы спецслужб по обследованию и утилизации взрывоопасного снаряда на чердаке, после чего планируются работы по восстановлению теплового контура», – сказал Владимир Жаворонков.

По поручению мэра Казани, подготовлены силы и средства для оперативного ремонта кровли в пострадавших квартирах.

«Ведутся работы по включению 31-го дома (пострадавшего от атаки БПЛА – прим. ред) в план капитального ремонта», – добавил он

Эвакуированных жителей разместили в отелях, отметил глава районов.