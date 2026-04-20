Дом на 96 квартир по соципотеке строят в Алексеевском районе Татарстана

Строительство жилого дома на 96 квартир по программе социальной ипотеки продолжается в поселке Алексеевское Алексеевского района на улице Салиха Баттала. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Как сообщили в ГИСУ Республики Татарстан, здание будет четырехподъездным и пятиэтажным, включая подземный уровень. В проекте предусмотрены 24 однокомнатные квартиры, 48 двухкомнатных и 24 трехкомнатные. Общая проектная площадь составит 7890 квадратных метров. Все квартиры планируется сдавать с чистовой отделкой.

На данный момент строители занимаются кладкой наружных и внутренних стен. Готовность объекта оценивается примерно в 20%.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщал, что в 2026 году в республике по программе социальной ипотеки планируется возвести 108 домов. Уже введены в эксплуатацию 10 объектов общей площадью более 57 тысяч квадратных метров.

Развитие жилищного строительства и повышение обеспеченности жильем, как отмечается, соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».