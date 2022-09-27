Дом-музей Ленина разместит на цокольном этаже проект «НЛО»

В Казани, в доме-музее Ленина, 28 сентября откроется персональная выставка «НЛО» художника Александра Лопаткина. 20 абстрактных произведений созданы мастером к тому же в необычном формате – не на прямоугольном холсте, а на круглой твердой основе. Выставку разместят в коридорном пространстве цокольного этажа музея, специально для экспонирования временных проектов выкрашенном в красный цвет, рассказала «Татар-информу» заведующая домом-музеем Ленина, филиалом Национального музея РТ, Татьян6а Басова.

Фото: предоставлено Национальным музеем РТ

«Александр Лопаткин специализируется на абстрактной живописи. Его первая выставка в нашем музее проходила еще в 2010 году, ведь для музеев обязательны не только стационарная тематическая экспозиция, но и выставочная деятельность. Произведения Лопаткина, я бы сказала, больше даже не живопись, а декоративно-прикладное искусство – эти круглые работы выполнены на древесине с помощью резьбы и дальнейшего придания им цвета. Как выставку современного художника можно связать с музеем Ленина? Дело в том, что Ольга из семьи Ульяновых (сестра Ленина – прим. Т-и) рисовала исключительно. Ее рисунки в детском возрасте оценивались очень высоко по 5-балльной системе. В нашей экспозиции этих рисунков нет, но они есть в музее в Ульяновске (Симбирске), где жила семья. И когда в гости приходили состоявшиеся художники, они говорили, что если бы она и дальше занималась живописью, мы знали бы ее как хорошую художницу. Кроме того в саду нашего дома-музея весной, летом и в хорошую погоду осенью проходят пленэры художников и учеников художественной школы», – пояснила Басова.

Название выставки «НЛО» расшифровывается как «Некоторые лабораторные опыты» или «Несколько любопытных объектов». Дело в том, что Александр Лопаткин по образованию архитектор, успешно занимается дизайном, в том числе разработал дизайн обновленного несколько лет назад дома-музея Ленина в Казани.

Фото: предоставлено Национальным музеем РТ

«У театральных и музейных художников есть своя специфика. Александр Лопаткин к тому же – автор дизайна новой экспозиции, которая была создана при реконструкции нашего музея, проходившей с 2012 по 2015 год. Пока его идеи не полностью реализованы, но я надеюсь, что, возможно, его исходный проект нам еще удастся приблизить к задуманному», – сказала собеседница.

Отметим, что Александр Лопаткин — архитектор памятников Габдулле Тукаю в Анкаре и Стамбуле, парка Тукая в Стамбуле. Также он соавтор проектов выставочных пространств Национального музея Татарстана, Музея Природы и Музея Государственности РТ в Казанском Кремле, интерьеров зданий Госсовета РТ и Кабмина РТ.

Вернисаж намечен ан 14.00, посетить выставку можно будет до 10 декабря.