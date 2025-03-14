Дом Мусина могут в ближайшие дни включить в список объектов культурного наследия

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия подтвердил значимость Дома Мусина. Сейчас объект планируется включить в список объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе Комитета.

Дом Мусина – двухэтажный особняк на ул. Нариманова, 56. Здание было построено в 1906 году.

«Здание сочетает традиционные татарские мотивы с современными строительными технологиями своего времени. Оно привлекает внимание прямоугольными окнами с наличниками и декоративными элементами второго этажа», – говорится в сообщении Комитета.

О точных сроках внесения объекта в список ОКН ничего неизвестно, однако пресс-служба Комитета сообщила «Татар-информу», что это может произойти «со дня на день».

Ранее «Татар-информ» писал, как проходит реконструция памятника деревянного зодчества – мечети села Айбаш, а также исторического квартала Дворянского собрания в городе Казань.