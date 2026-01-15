news_header_top
Общество 15 января 2026 11:30

Дом Маркова после обновления документов сохранит статус объекта культурного наследия

Официальные документы по историческому зданию на улице Баумана – дому Маркова, расположенному по адресу ул. Баумана, д. 27, обновили. Корректировку утвердил Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Дом был построен в 1853 году и затем перестроен в 1915-м. Его архитектурный облик сформировали проекты П. Чернецкого и Ф. Р. Амлонга, которые внесли заметный вклад в развитие исторического центра Казани.

Обновление документации связано с недавними изменениями федерального законодательства. Благодаря актуализации дом Маркова, обладающий статусом объекта культурного наследия регионального значения, сможет получить новое правовое оформление и быть включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

