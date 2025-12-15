Дом купца Якова Шамова отреставрировали в Казани

Фото: ГИСУ РТ

Ремонтно-реставрационные работы дома купца Якова Шамова в Казани завершили. Двухэтажное кирпичное здание расположено на улице Островского. Дом является памятником архитектуры XIX века, выполненным в стиле эклектики, и относится к объектам культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

В ходе реставрации специалисты укрепили несущие конструкции, восстановили кровлю и фасад, изготовили и установили новые окна, а также выполнили внутреннюю отделку помещений.

Купец первой гильдии и глава старообрядческого сообщества Яков Шамов вошел в историю Казани как крупный меценат. В 1910 году на его средства была построена городская больница, впоследствии получившая название Шамовской.

Сегодня в здании на улице Островского располагается фонд организации «Сәләт», объединяющей одаренных детей и подростков.