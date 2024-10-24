Дом купца Крылосова в Свияжске на месяц выставит картины художников-старообрядцев

В доме купца Крылосова в Свияжске с 30 октября будут экспонироваться картины художников-старообрядцев. Выставка приурочена к проведению в Казани Всероссийского старообрядческого форума с международным участием «Традиционные семейные ценности».

О предстоящей выставке на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева.

Всероссийский старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности», как сообщал «Татар-информ», будет проходить 29 и 30 октября: в первый день в Национальной библиотеке РТ, во второй – в Свияжске.

«Так как часть участников форума приедут с детьми, будет предложена и детская программа с мастер-классами, занятиями, чтобы и развлечь, и войти в тематику форума. Интересным моментом программы в Свияжске станет открытие выставки художников-старообрядцев. Основные персоналии, которые будут представлены, – известные московские художники – член-корреспондент Академии художеств Олег Молчанов и Дмитрий Гусев. Это взгляд на мир, на природу (на выставке много пейзажей). И в то же время на человека – будут портреты, представляющие в том числе образы старообрядцев», - рассказала Карташева.

Как удалось уточнить информагентству, выставка картин художников-старообрядцев продлится около месяца. Увидеть ее можно будет по индивидуальной предварительной договорённости с музеем-заповедником.

В доме Крылосова, напомним, размещается не одна из структур музея-заповедника «Остров-град Свияжск», а информационно-образовательный центр КФУ «Всемирное культурное наследие» с лекционным и конференц-залом, а также лабораторией, где студенты изучают и реставрируют предметы.