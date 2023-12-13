Дом культуры в Рыбно-Слободском районе будет носить имя актера Халима Залялова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дому культуры в селе Большой Солтан Рыбно-Слободского района присвоено имя народного артиста Татарстана Халима Залялова. Актер, более 55 лет служивший в казанском театре им.Г.Камала, был родом из этого населенного пункта, рассказали в Фонде поддержки развития культуры при Раисе РТ совместно с пресс-службой театра им. Камала.

Как рассказала исполнительный директор фонда, глава землячества Рыбно-Слободского района Нурия Хашимова, инициатива исходила от самих местных жителей. «Мы уделяем особое внимание сохранению памяти о выдающихся личностях, которые делают богатой историю родного края. Именно к ним относится и Халим Бадриевич», — заметила она и подчеркнула, что молодому поколению важно больше знать об известных личностях, прославлявших свои села и районы.

«Халим абый останется в нашей памяти как мудрый советчик и добрый друг, — поделился директор театра им.Г.Камала Ильфир Якупов. — Он хорошо ладил и с молодым поколением. Рыбная Слобода богата на таланты: Равиль Шарафиев и Олег Фазылзянов тоже родом отсюда. Пусть все сказанное сегодня станет молитвой доброму имени Халима абый».

После завершения церемонии открытия именной таблички в здании Дома культуры прошло торжественное мероприятие. Зрители смогли увидеть открывки спектаклей с участием Халима Залялова, выступили на сцене и артисты театра им.Камала, которые зачитали стихотворения и исполнили танцевальные номера.

«Учитывая, что Халим Бадриевич был не только актером, но еще и поэтом, в программе нашел отражения и этот аспект его творческой биографии», — заметила заместитель главы — зампред Совета Рыбно-Слободского района Фирдания Ахметзянова.

Халим Залялов скончался в июле 2021 года в возрасте 81 года. Более чем за полвека работы в театре им.Галиаскара Камала он создал свыше 100 образов, неизменно поражая зрителя своей искренностью и обаянием. Преподавал актерское мастерство в театральном училище, вел концерты и творческие вечера. Одновременно с работой на сцене и в училище писал стихотворения и книги для детей, а часть его пьес была поставлена на сцене. Состоял в Союзе писателей Татарстана.