«Дом кукол», «Обе-Рек» и Артур Беркут исполнят новинки на Большом зимнем фестивале Казани

Итоговый концерт Большого зимнего фестиваля музыки в Казани пройдет сегодня, 11 февраля, в Big Twin Arena. Участие в ним примут известные группы «Волга-Волга», «Дом кукол», «Обе-Рек», а также, например, Артур Беркут, экс-солист группы «Ария», коллективы «Хмельная Ворга», «Макс и Ко». Особенностью завершающего дня фестиваля станет то, что многие из музыкантов-участников представят свои новые программы.

«В этом году нас поддержали серьезные хедлайнеры, такие как Артур Беркут, экс-вокалист „Арии“ и группы „Автограф“, группа „Обе-Рек“ и Денис Михайлов, входящий в топ-10 рок-голосов России. Группа „Дом кукол“ тоже нас поддержала и будет выступать, представлять свой новый альбом. Заглавную песню из него, кстати, они исполнили совместно с группой „Обе-Рек“. И наши молодые топовые исполнители, такие как „Хмельная Ворга“ и Nalien, тоже представят свои программы», — анонсировал на пресс-конференции в «Татар-информе» перед музыкальным форумом Григорий Корнилов, один из пятерки членов жюри Большого зимнего фестиваля музыки и идейный вдохновитель Big Twin fest.

Новую песню представит на фестивале Артур Беркут, а казанская группа «Волга-Волга» — новую программу, добавил художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и ещё один членов жюри Большого зимнего фестиваля музыки в Казани Антон Салакаев.

Большой зимний фестиваль музыки проходит в Казани с 9 февраля. Первый его день прошел в формате онлайн-квартирника состоявшихся рокеров. Во второй в Big Twin Arena прошли конкурсные получасовые выступления шести начинающих рок-коллективов, предварительно отобранных жюри из более чем 60 групп. По итогам отбора сегодня коллектив DarkR3d из Елабуги выступит на разогреве перед выходом на сцену известных рокеров.