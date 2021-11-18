Дом комфорт-класса по доступной цене: в Казани возведут ЖК «Открытие»

Запущен старт продаж жилых помещений в жилом комплексе «Открытие», расположившегося в развивающейся части Советского района Казани (Аделя Кутуя, 86).

Восемь домов с переменной этажностью (от 10 до 20 этажей) сформированы буквой «П», что позволяет сделать двор свободным от машин и превращает пространство в комфортную и безопасную зону активного отдыха. Новая архитектура комплекса отражает в себе современную урбанистику с расставленными стилистическими акцентами, что придает комплексу эстетический внешний вид.

«Первоначально мы планировали строить совсем иной объект, иного вида, который был бы целесообразнее с экономической точки зрения. Но мы прислушались к пожеланиям властей и так увлеклись проектом, что по итогу вышел детально продуманный и спроектированный, что называется „для людей“, жилой комплекс», — рассказал заместитель генерального директора компании-застройщика — ГК «Тектум» Ильдар Вафин.

Территория оснащена детской площадкой, где каждый ребенок сможет найти себе занятие по возрасту, а внутреннее убранство двора с продуманным ландшафтным зонированием детских, всесезонных спортивных и прогулочных пространств, сможет радовать глаз в любое время года. В вечернее время здесь особенно уютно благодаря общему и отдельному освещению.

А если и придется выйти за пределы двора, то все самое необходимое для комфортной жизни расположилось рядом: продуктовые магазины, торговые центры, парки и скверы, школы и детские сады, а также остановки общественного транспорта находятся в шаговой доступности.

Возводящийся по принципу жилых комплексов бизнес-класса ЖК комфорт-класса «Открытие» оснащен навесным вентилируемым фасадом с отделкой из композитного негорючего материала. А надежная шумоизоляция, которая достигается благодаря железобетонному каркасу, заполненному кирпичной кладкой с минеральной теплоизоляцией, позволит с комфортом проводить как теплые встречи с близкими и друзьями, так и время в кругу семьи.

«Для нас было важно создать яркую выразительную архитектуру. Сами фасады показывают динамичность, ритм в виде зигзагообразных окон, в то время как внутренний фасад более спокоен. Сами оконные проемы мы расширили, чтобы помещения были максимально залиты естественным светом», — рассказал главный архитектор проекта ЖК «Открытие» компании «Акведук» Айрат Сафин.

Изюминкой комплекса станет лобби, выполненное в современном стиле. Жителей и гостей «Открытия» будут встречать автоматически открывающиеся входные двери из закаленного тонированного стекла, а для безопасности здесь же расположится круглосуточный пост охраны. Каждый получит доступ к бесплатному Wi-Fi на территории фойе для личного использования и проведения деловых встреч. А уютная зона для ожидания с панорамными окнами не заставит скучать заблаговременно прибывших к вам гостей, пока вы наводите марафет в своей квартире.

По плану все дома в ЖК «Открытие» будут оснащены современными бесшумными лифтами, а в самих квартирах установлены видеодомофоны, благодаря которым в дверь квартиры не постучатся незваные гости.

Особое внимание уделено колясочным комнатам в подъездах, которые не позволят занять ценные квадратные метры в квартире коляскам, самокатам и велосипедам. А уверенности в сохранности верного железного друга и других средств передвижения придаст оборудованная система контроля доступа комнаты.

Кстати о средствах передвижения: ЖК «Открытие» оснащено закрытым шестиэтажным паркингом, рассчитанным на 300 машин.

«Сам жилой комплекс, его внешний вид и внутренняя планировка пересматривалась нами много раз. Мы вносили порядка восьми изменений только в части планировочных решений. Нам было важно сделать комплекс таким, чтобы нам самим хотелось в нем жить. И кажется, у нас это получилось», — уверен директор Агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов.

По словам Хабибрахманова, приобретая квартиру на начальных этапах строительства, можно сэкономить до 20 процентов бюджета. К тому же, чем раньше происходит выбор квартиры — тем больше вариантов будет предложено для покупателя. Именно при старте продаж покупатель получает возможность выбрать наиболее подходящую планировку, расположение квартиры на этаже, а также сторону выхода окон.

«Перед началом строительства мы запустили работу многих служб инженерии, проводили налоговые и юридические экспертизы, параллельно высчитывали финансовую модель. Мы регулярно встречались не только с застройщиком, но и с собственником еще невыкупленной на тот момент земли. Весь запускаемый процесс постройки был и остается прозрачен», — подчеркнул Управляющий ОО «Казанский» банка «Открытие» Дамир Габдулхаков.

На данный момент цены на квартиры стартует от 100 тыс. рублей за квадратный метр, что по словам Руслана Хабибрахманова является нижней границей среднего ценника по ЖК комфорт-класса в Казани.

ЖК «Открытие» входит в программу Trade in. Обменять старое жилье можно на новое, даже если имеющееся помещение в ипотеке.

А беря квартиру в ипотеку, банк «Открытие» предоставляет уникальные условия на покупку квартир: сниженный размер первоначального взноса до 10% от стоимости квартиры, а также сниженную базовую ставку по ипотеке на 2% на весь срок строительства жилого комплекса.

Окончание строительства комплекса запланировано на второй квартал 2024 года.