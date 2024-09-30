Дом Каретникова в центре Казани выставят на торги в 2024 году

До конца года в Казани планируют выставить на торги Дом Каретникова. Объект культурного наследия второй половины XIX века расположен на улице Баумана, 66. Об этом во время прямого эфира заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Запись опубликована на официальной странице комитета во «ВКонтакте».

«Мы в ближайшее время с Минземимуществом проведем оценку, и я думаю, что до конца года мы этот объект выставим на торги. Там порядка у нас тоже 1000 квадратов», — отметил он.

Гущин отметил, что объект непростой, так как будущему покупателю придется проводить работы в консорциуме с правообладателем — у здания уже есть частный собственник. В то же время Дом Каретникова — это «интересный с точки зрения рентабельности, с точки зрения окупаемости» объект, так как расположен в самом центре столицы Татарстана.

Для его современного приспособления предстоит провести реставрацию кровли, усиление фундаментов, укрепительные работы и благоустройство территории.