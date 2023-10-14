«Дом как вклад в сохранение планеты»: девушка-застройщик об экологичных стройматериалах

Экологически чистое строительство становится все более востребованным

Не просто мода

Время от времени мы задумываемся о том, сколько времени проводим у себя дома и каково влияние этого времени на наше здоровье. Но как часто мы задумываемся о материалах, из которых построен наш дом? На самом деле – все чаще. Экологически чистое строительство становится все более востребованным, и это не удивительно, если учесть, что люди привыкают рассматривать свой дом не как место, где они просто проводят часть своей жизни, а как территорию, которая должна давать чувство комфорта и безопасности, не нанося при этом вреда окружающей среде.

С каждым годом растет наше понимание важности экологичного строительства. Это не просто мода – это ответственность перед нашей планетой и забота о нашем собственном здоровье. Исследования подтверждают, что дома, построенные с использованием экологически чистых материалов, приносят нам множество преимуществ.

«К экологичным материалам я отнесла бы прежде всего керамические блоки, сочетающие в себе прочность и отличную теплоизоляцию»

Какие материалы можно считать экологичными?

Те, которые создают здоровую и безопасную атмосферу в вашем доме, улучшают качество воздуха и снижают риск аллергий и других заболеваний. Кроме того, каждый дом, построенный с использованием таких материалов, снижает негативное воздействие на окружающую среду.

К экологичным материалам я отнесла бы прежде всего керамические блоки, сочетающие в себе прочность и отличную теплоизоляцию. Исследования показывают, что их использование при строительстве дома сокращает расходы на отопление и кондиционирование воздуха, то есть экономит деньги и снижает выбросы углерода в атмосферу.

Керамические блоки изготавливаются из натуральных материалов, в основном это глина и вода. Важно отметить, что при их производстве не применяются вредные химические добавки или загрязняющие вещества. Это делает керамические блоки одним из самых экологически чистых стройматериалов, не выделяющих вредные химические соединения в атмосферу, что, конечно, благоприятно сказывается и на качестве воздуха внутри дома.

Керамические блоки изготавливаются из натуральных материалов, в основном это глина и вода

Кроме материалов стен и фундамента важно уделить внимание крыше. Здесь я бы отметила потребительские свойства мягкой кровли. Такая кровля производится с учетом экологических стандартов. Основой ее служит стекловолокно, прочный и долговечный материал, который также не выделяет вредных веществ и не подвергает риску состояние окружающей среды. Как и натуральные гранулы битума, из которых состоит верхний слой материала.

При этом мягкая кровля имеет долгий срок службы и требует минимального ухода. Ну и помимо своего прямого назначения — защиты от атмосферных воздействий она служит элементом дизайна, то есть сочетает в себе надежность и эстетику. Исследования показывают, что мягкие кровли служат более 20 лет без необходимости серьезного ремонта, что снижает потребность в производстве новых материалов.

Кроме материалов стен и фундамента важно уделить внимание крыше

И напоследок повторю: наш дом – это не просто место, где мы живем, это наш уютный уголок на этой планете. Экологически чистое строительство позволяет нам не только создать комфортное пространство для себя и своей семьи, но и сделать вклад в сохранение окружающей среды.

Фотографии и эскизы предоставлены автором.

Ландыш Шарифуллина – застройщик, автор первого женского блога о стройке StroitelWoman. Занимается строительством в Казани и Москве.