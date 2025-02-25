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Общество 25 февраля 2025 09:57

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе готов на 40%

Фото: ГИСУ РТ

В Зеленодольском районе Татарстана продолжают строительство двухэтажного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Здание площадью 8,6 тыс. квадратных метров будет рассчитано на 120 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Готовность объекта на данный момент составляет 40%. Сейчас специалисты приступили к фасадным и кровельным работам, а также монтажу инженерных сетей. В планах – закупка необходимой мебели, оборудования и инвентаря.

Напомним, на строительство дома-интерната выделили более 516 млн рублей, более 108 млн из них – средства республиканского бюджета.

Строительство реализуется по федеральной программе «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Семья».
#Дом-интернат для престарелых #Зеленодольский район РТ
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