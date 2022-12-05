«Дөм», или «Власть тьмы»: Альметьевский театр представил премьеру спектакля-триллера

В субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, в Альметьевском драматическом театре состоялись премьерные показы спектакля «Дөм» — именно так перевели на татарский язык название пьесы «Власть тьмы».

Как рассказали «Татар-информу» в информационном центре театра, режиссер Лиза Бондарь познакомилась с коллективом летом в Нижнем Тагиле во время Фестиваля театров малых городов России. Там она увидела постановку «Бегущего за ветром» и поняла, что хочет работать с этой труппой. Такая возможность появилась уже вскоре.

Пьеса была Львом Толстым почти полторы сотни лет назад, в конце XIX века. Режиссер вместе с драматургом Екатериной Августеняк переносят героев в современность. Здесь и Петр в инвалидном кресле, и звонки телефона, и вполне современная одежда. Но проблемы, взаимоотношения и, главное, пороки остаются прежними.

Режиссер привнесла некоторые новшества. Во-первых, самого автора — Толстой в Альметьевске еще не ставился. Во-вторых, в наушниках с синхронным переводом для зрителей звучат голоса самих актеров на русском языке. Это непростой момент для технических служб, но публике, судя по отзывам, он пришелся по душе. Кроме того, зрительские кресла в этот раз располагаются на арьерсцене (пространство позади основной сценической площадки).

«Я занимаюсь не совсем реалистическим театром последние несколько лет, — прокомментировала свою работу Лиза Бондарь. — В некоторым смысле это музыкальный театр в драматическом. Я придумываю звучание людей, как они говорят, через что они действуют, почему какой-то человек должен быть статичен на определенное время в такой-то маске. Меня завораживают истории, которые происходят на максимуме человеческих переживаний».

Всего 40 зрителей смогут во время одного показа разместиться в креслах. И стоит отметить, что спектакль получился похож на психологический триллер. Его название «Дөм», которое переводится с татарского как «непроглядная тьма», — это лучшая аннотация.

Попасть на спектакль можно в том числе по Пушкинской карте. Возрастная категория 18+.

Спектакль поставлен в рамках проекта «Культура малой Родины» и подпроекта «Театры малых городов», инициированного партией «Единая Россия».