Дом генерала, туберкулезный диспансер, музей: Хайруллин рассказал об усадьбе Сандецкого

На YouTube-канале «Новая Тартария» вышел выпуск, в котором рассказывается об одном из красивейших зданий Казани — усадьбе Сандецкого. Сегодня в этом здании располагается Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Мини-экскурсию провел замруководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Здание было построено специально для командующего войсками Казанского военного округа генерала Александра Сандецкого и его семьи. Деньги на строительство выделило Военное министерство Российской империи.

В видеобзоре Эдуард Хайруллин цитирует отрывки из газет «Волжский вестник», «Казанский телеграф», отчетов военного министерства и контролера.

«Здание, пишут газеты, обойдется в 200 тыс. рублей, считая обстановку, на которую ассигнновано 50 тыс. Сдать планировали в 1904-м, построили в 1907-м по проекту не то архитектора Мюфке, не то Амлонга, не то другого неизвестного, но хорошего военного архитектора. Эксперты еще спорят», — отмечает он.

Из выпуска можно узнать, в какой обстановке жил сам генерал Александр Сандецкий, какого нрава был хозяин усадьбы, а также о том, какова была судьба особняка после 1917 года.

«Здесь еще будет дом советов, вот фото с демонстрации милиционеров и лозунгами «Мир – хижинам, война – дворцам». Согласно этому лозунгу в 1924 году во дворец заселят туберкулезный диспансер, внутри срубят все лепные украшения, на террасе будет солярий, во дворе будет покойницкая. В 1964-м особняк передадут Музею ИЗО, но еще три года будут отстаивать и проверитривать после больных», – отмечает Эдуард Хайруллин.