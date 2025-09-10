«Дом – это люди»: фильм Фарита Фарисова наградили на кинофестивале «Алтын минбар»

Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

Документальный фильм «Дом» Фарита Фарисова и активистов Автономии татар Москвы удостоился двух наград XXI Международного кинофестиваля «Алтын минбар». Об этом сообщает пресс-служба Автономии татар Москвы.

Народный артист Татарстана и заслуженный артист России Рамиль Тухватуллин поблагодарил авторов ленты за искренность и честность. Он отметил, что картина, созданная непрофессионалами, поднимает глубоко личные темы и выполнена на высоком уровне, что придает ей особую ценность.

Лейтмотив фильма звучит в словах: «Дом – это не стены. Дом – это люди». Авторы через истории поколений показали татарский культурный центр Москвы как живое пространство памяти, культуры и любви к Родине, объединяющее судьбы от просветителей прошлого до участников СВО.

Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

На закрытии фестиваля руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров вручил специальный приз организации представителю Автономии татар Москвы Эдуарду Юсупзянову.

В номинации «Война и мир» награду за фильм «Дом» получил активист Автономии татар Москвы, ветеран СВО Рузель Гиниятуллин. Церемония прошла на сцене нового Театра им. Камала. Награду вручал полковник запаса Фарит Казаков, первый заместитель председателя попечительского совета движения «Союз танкистов России».

Выступление Рузеля Гиниятуллина, который, несмотря на утрату обеих ног на фронте, подчеркнул важность внимания к теме СВО и отметил, что сегодня уверенно стоит на сцене на протезах, зал встретил овациями. Его слова завершились минутой молчания в память о погибших.

Режиссер картины Фарит Фарисов подчеркнул, что культура, любовь к Родине и ее защита – понятия неразделимые.