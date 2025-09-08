Дом дружбы народов РТ создаст официальный канал в мессенджере MAX

У Дома дружбы народов Татарстана в ближайшее время появится официальный канал в мессенджере MAX. Об этом сообщил на круглом столе, посвященном сохранению родных языков и культур народов РТ, директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

«Именно этот ресурс сейчас активно продвигается в России. У нас уже есть журнал «Наш дом – Татарстан», информационный портал, аккаунт в соцсети «ВКонтакте», Телеграм-канал, а также Телеграм-канал для иностранных граждан на пяти языках», – рассказал он.

Кадыров добавил, что также началась работа по созданию специального приложения «Дом дружбы. Афиша».

«Цель создания этого приложения – повышение качества обслуживания и эффективности работы с нашей потенциальной аудиторией», – уточнил он.

По словам директора учреждения, подписчики приложения смогут получать актуальную информацию о проводимых мероприятиях в Доме дружбы народов. Кроме того, приложение обеспечит обратную связь с подписчиками через опросы и анкетирование.

«Будут расширены информационные возможности для подписчиков через предоставление ссылок на медиаресурсы Ассамблеи народов и Дома дружбы Татарстана», – подчеркнул он.