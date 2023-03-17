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Дом дружбы народов РТ рассказал 200 казанским школьникам о событиях Крымской весны
Более 200 казанских школьников из Вахитовского и Приволжского районов стали участниками мероприятия «Крымская весна» в Доме дружбы народов РТ. О знаменательных событиях, произошедших девять лет назад, учащиеся узнали благодаря проекту «Уроки дружбы и согласия», сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Татарстана.
«Тот, кто умеет находить мир и согласие и в семье, и на работе, и в обществе, становится успешным человеком. Чего мы и вам в Доме Дружбы народов желаем», — обратился к участникам директор организации Ирек Шарипов.
Он рассказал, что был свидетелем событий 2014 года и видел, какое воодушевление они вызвали у жителей Крыма. Произошедшее было торжеством исторической справедливости, уверен он.
Участники мероприятия посмотрели и обсудили тематические фильмы, рассказывающие о важности согласия и мира между людьми, несмотря на их различия. Наиболее активные участники получили от Дома Дружбы народов Татарстана подарки. Завершилось мероприятие многонациональной концертной программой.
Фото: информационный центр Дома дружбы народов Татарстана
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