Дом Дружбы народов РТ приглашает в «Национальное путешествие по России»

В Казани, в Доме Дружбы народов Татарстана, 21 апреля пройдет праздничное мероприятие «Россия буенча милли сәяхәт» («Национальное путешествие по России»), на котором представят одноименную книгу от детского журнала «Сабантуй». Об этом сообщает инфоцентр учреждения.

На концерте выступят коллективы и исполнители с творческими номерами, представляющих культуру разных народов страны. Зрители услышат и увидят татарские, русские, чувашские, удмуртские, армянские, азербайджанские и казахские песни и танцы.

Гостями праздника станут участники детского интернет-проекта «СалаваTik».

Вход свободный, мероприятие начнется в 17 часов.