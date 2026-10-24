Должны знать, как таблицу умножения: в Казани стартовал чемпион по первой помощи

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Политехническом лицее № 182 Казани стартовал Региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Участие в нем принимают 40 команд со всего Татарстана, которые показали лучший результат по итогам муниципального этапа. В общей сложности – это более 400 участников, наставников и специалистов.

Региональный чемпионат по оказанию первой помощи входит во Всероссийский проект «Первая помощь». Это просветительский проект Движения Первых и Российского Красного Креста для детей и молодежи, который направлен на обучение навыкам оказания первой помощи.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Участники будут соревноваться в трех направлениях: остановка сильного кровотечения, ситуационные задачи «Перемена» и «ТурСлет». Разработаны соревнования Российским Красным крестом и адаптированы под возраст от 11 до 25 лет.

В торжественном открытии чемпионата принял участие помощник Раиса РТ, руководитель Движения Первых в Татарстане Тимур Сулейманов.

«Нам кажется, что если и соревноваться, то соревноваться в доброте и желании помочь друг другу. Этот проект уникален тем, что участников практически столько же, сколько организаторов. На предыдущем этапе участие приняли около 1500 участников. На этот республиканский финал приехали более 200 самых сильных участников движения. Это четвертый региональный чемпионат и с каждым разом он становится все больше», – рассказал он со сцены.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В общении с журналистами Тимур Сулейманов высказал убеждение: нашему обществу нужно стремиться к тому, чтобы каждый ребенок знал навыки оказания первой помощи как таблицу умножения.

«Для того, чтобы заинтересовать детей нужно сделать так, чтобы формат обучения был интересным. Формат этого чемпионата за четыре года доказал свою актуальность. За это время он сильно вырос, выросло количество участников - в течение года это около 10 тысяч человек и мы думаем, что это далеко не предел», – обратил внимание помощник Раиса РТ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он добавил, что девиз проекта «Каждый первый поможет» – одновременно это и первоочередная задача.

«Те, кто проходит наши обучающие программы, знают, как помочь до прибытия врача. Если остановилось дыхание, наши дети знают, как его восстановить, если ожоги, порезы, ранения, переломы - они тоже смогут помочь. Я уверена, что все команды будут стараться и своим экспертам продемонстрируют свои невероятные компетенции», – рассказала председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Зульфия Сафина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Поддержать участников пришел также заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Сегодня основным вызовом являются вопросы безопасности. Поэтому важно обучать население навыкам оказания первой помощи и начинать мы должны с молодежи. Ежегодно в Татарстане около 50 тысяч человек обучаются оказанию первой помощи. Это сотрудники экстренных служб, водители, которые получают права и многие другие. Эту работу мы будем продолжать», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мероприятие продлится два дня. Победители регионального этапа поедут на Всероссийский финал, он состоится с 29 мая по 2 июня на ВДНХ в Москве.