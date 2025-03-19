«Должны выступать и мы, фигуристы». Татьяна Тарасова о матчах между игроками НХЛ и КХЛ

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о проведении матчей между игроками НХЛ и КХЛ.

По ее мнению, на этой игре должны выступить и фигуристы.

«Смотрю на эту идею прекрасно. Нормальные отношения — это прекрасно, можно разговаривать и договариваться о чем угодно. Но я думаю, что на этом празднике хоккея должны выступать и мы, фигуристы, в перерыве. Мы должны выступить или сделать то же самое с фигуристами. В США много хороших фигуристов, можно сделать совместные показательные выступления, американцы будут очень довольны и счастливы, и мы будем здесь счастливы», –передает слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, ранее Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать матч между клубами НХЛ и КХЛ. Ранее подобные матчи проходили трижды – в 2008 году между «Металлургом» и «Рейнджерс» (3:4), второй и третий – в 2010-м, когда сошлись СКА и «Каролина» (5:3), а также рижское «Динамо» и «Финикс» (1:3).