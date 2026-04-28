«Должны преподавать люди, опаленные порохом»: полковник Баранец рассказал, кто должен проводить НВП в школах

Свои взгляды на возрождение начальной военной подготовки в российских школах высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, преподавать НВП должны люди, принимавшие участие в боевых действиях.

«Сегодня у школьников действительно есть повышенный интерес к военной тематике, экскурсиям, активности. Однако доверить преподавание "дяде Мише, который работал сторожем на мыльном заводе", нельзя. НВП должны преподавать люди, опаленные порохом: и бывшие контуженные, и, может, раненые», – сказал Баранец в беседе с «Радио 1».

Военный эксперт также добавил, что необходимо воссоздать полноценную систему с тирами, уставами и практическими стрельбами.