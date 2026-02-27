news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 февраля 2026 10:20

«Должны помнить имена Героев»: Сарие Ахметовой из Татарстана исполнилось 95 лет

Читайте нас в
Телеграм

Труженица тыла Сария Ахметова из Лениногорского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Сария Хусаиновна родилась 27 февраля 1931 года в селе Шугурово Лениногорского района в многодетной семье. Родители с раннего возраста приучали детей к труду, воспитывали уважение к старшим и любовь к Родине», – рассказали в пресс-службе.

С первых дней войны ее отца, а также единственного брата – Ибрагима Мурзина – призвали в армию. За образцовое выполнение боевых заданий брату присвоено звание Героя Советского Союза. Сария Хусаиновна гордится им и считает, что старшее поколение должно быть примером для современной молодежи.

«Именно молодежь в трудное военное время ковала победу в тылу: работали на полях, валили лес, рыли траншеи, стояли за станками по несколько смен», – говорит Ахметова.

Сария Хусаиновна работала на стройке штукатуром-маляром. Вместе с мужем вырастила и воспитала троих сыновей. Дети давно выросли, у них свои семьи. Сыновья с невестками, внуками и правнуками регулярно навещают Сарию Хусаиновну.

«Мы должны помнить имена Героев войны и тыла. Они все делали для мирной жизни будущих поколений», – отметила Ахметова.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026