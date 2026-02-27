«Должны помнить имена Героев»: Сарие Ахметовой из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженица тыла Сария Ахметова из Лениногорского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Сария Хусаиновна родилась 27 февраля 1931 года в селе Шугурово Лениногорского района в многодетной семье. Родители с раннего возраста приучали детей к труду, воспитывали уважение к старшим и любовь к Родине», – рассказали в пресс-службе.

С первых дней войны ее отца, а также единственного брата – Ибрагима Мурзина – призвали в армию. За образцовое выполнение боевых заданий брату присвоено звание Героя Советского Союза. Сария Хусаиновна гордится им и считает, что старшее поколение должно быть примером для современной молодежи.

«Именно молодежь в трудное военное время ковала победу в тылу: работали на полях, валили лес, рыли траншеи, стояли за станками по несколько смен», – говорит Ахметова.

Сария Хусаиновна работала на стройке штукатуром-маляром. Вместе с мужем вырастила и воспитала троих сыновей. Дети давно выросли, у них свои семьи. Сыновья с невестками, внуками и правнуками регулярно навещают Сарию Хусаиновну.

«Мы должны помнить имена Героев войны и тыла. Они все делали для мирной жизни будущих поколений», – отметила Ахметова.