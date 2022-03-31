«Должны играть и добывать»: тренер сборной Украины отказался от подаренной путевки на ЧМ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ситуацию, по которой его команда может получить свободную путевку на Чемпионат мира – 2022 в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам наставника, украинская национальная команда должна бороться за выход на чемпионат мира по спортивному принципу.

«УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше. Подаренный выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Андрея Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», – сказал Петраков.

Напомним, в полуфинале стыкового отбора на Чемпионат мира украинским футболистам предстоит встретиться со сборной Шотландии. Победитель этой пары сыграет против национальной команды Уэльса.