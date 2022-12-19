«Должны делать сами»: в Казани обсудили перспективы научно-технологического развития РТ

Команда технопарка «Идея» наладит сотрудничество с учебными заведениями, институтами развития и предприятиями реального сектора экономики для развития технологического предпринимательства. Об этом на заседании рабочей группы по научно-технологическому развитию при Совете при Президенте Татарстана по образованию и науке генеральный директор технопарка Диас Сафин.

«Ключевая задача сформулирована Президентом страны Владимиром Путиным – обеспечить технологический суверенитет России. В предыдущие годы была другая парадигма развития. То есть теперь все технологические разработки страна и Татарстан должны делать сами», – отметил руководитель Администрации Президента республики, председатель рабочей группы Асгат Сафаров на обсуждении роли технопарка «Идея» как института развития научно-технологических процессов.

По его словам, развитая инфраструктура для IT – ключевое преимущество Татарстана. «Благодаря наличию многочисленных объктов инновационной инфраструктуры Татарстан занимает достаточно высокое, 5-е, место в национальном рейтинге научно-технологического развития территорий», – сказал он.

Далее с докладом выступил генеральный директор технопарка Диас Сафин. По его словам, инновационная инфраструктура «Идеи» функционирует на мировом уровне. «Мы являемся агрегатором вузовского и научного сообщества, программ поддержки от венчурных фондов, институтов развития, грантовых программ. И все эти механизмы мы в той или иной степени подтаскиваем для развития инновационных предприятий. А инновационные предприятия являются опорой любой экономики региона, да и страны тоже», – поделился он.

В качестве примера налаженной работы он привел Центр реверсивного инжиниринга, в структуре которого технопарк «Идея», Центр цифровых технологий и Казанский авиационный колледж. «Мы предлагаем нашим партнерам – высшим учебным заведениям – интегрироваться со своей научной, исследовательской базой и оборудованием в работу нашего распределенного Центра реинжиниринга. Это позволит и оптимизировать затраты на выполняемые работы, подтянуть научную, образовательную часть учебных заведений, а главное – вовлечет студентов и ППС вузов в процесс развития технологического предпринимательства не на словах, а на деле», – отметил Сафин.

«Приблизительно год назад Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил научному сообществу Татарстана разработать государственную стратегию и программу научно-технологического развития, [сейчас] эта работа практически завершена», – заключил помощник Президента Татарстана, заместитель председателя рабочей группы Альберт Гильмутдинов.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении 2022–2031 годов в Российской Федерации Десятилетием науки и технологий. Среди основных задач: привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.