«Должны быть готовы»: Боррель заявил о серьезных последствиях санкций для ЕС

Страны Евросоюза в ближайшем времени столкнутся с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями, введенными из-за ситуации на Украине, но они должны быть готовы к такому. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

В беседе с ним журналист газеты Kronen Zeitung сообщил, что часть жителей Австрии скептически оценивает ограничения против России.

«Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности, — заявил Боррель. — И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу».

После того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, западные страны начали ужесточать санкционный режим в отношении России. На сегодняшний день ЕС ввел семь пакетов рестрикций.