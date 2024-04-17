«Должна быть доступна всем, кто нуждается»: в Госсовете РТ обсудили поддержку бойцов СВО

Фото: gossov.tatarstan.ru

Меры поддержки участников специальной военной операции и их семей обсудили сегодня в Государственном Совете Татарстана. В частности, участники совещания затронули вопросы продолжения работы после формирования нового состава Правительства России, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Участие в мероприятии принял председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который находится в Казани с рабочим визитом.

Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, список вопросов, которые будут переданы новому Правительству, уже формируется. Таким образом, они будут оповещены о проблемах, которые необходимо решить в связке с парламентом и регионами.

«Все, что касается социальной поддержки нуждающихся граждан, участников СВО, инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей — эти вопросы актуальны для всех регионов, — заметил депутат. — И многие из них однотипны: то задерживают выплаты, то не выдают удостоверение ветерана боевых действий, то льготы не начисляют. Будем работать над их решением».

Депутат Госсовета, участник спецоперации Эдуард Шарафиев отметил, что меры поддержки бойцов, инвалидов и их семей должны быть эффективными. Кроме того, важно обратить внимание на направления, по которым можно их расширить.

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Наша задача — сделать так, чтобы все меры поддержки стали доступны для тех, кто в них нуждается, а также передать федеральному центру те вопросы и предложения, которые поступают от населения», — заметил парламентарий.

Участие во встрече приняли председатель Комитета Государственного Совета по социальной политике Светлана Захарова, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова и руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества РТ» Ангелина Галимова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.