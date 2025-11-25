news_header_top
Экономика 25 ноября 2025 17:37

Должностные оклады работников отдельных организаций бюджетной сферы повысят с 2026 года

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил постановление о повышении размеров должностных окладов работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Согласно постановлению, с 1 января 2026 года будут увеличены месячные должностные оклады руководителей, специалистов и служащих таких организаций. Размер оклада секретаря руководителя структурного подразделения отдельной организации бюджетной сферы в муниципальных образованиях республики установлен в размере 16 928 рублей (с учетом индексации в 1,1 раза).

#постановление Кабмина РТ #зарплата
