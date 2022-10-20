Должно хватить на год: конгрессмены США хотят выделить Украине до 50 млрд долларов

Американские конгрессмены хотят до января 2023 года принять закон о выделении Киеву новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов. Об этом передает NBC, сообщает РИА Новости.

«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – уверен сенатор-республиканец, осведомленный о планах Конгресса.

Закон примут в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав Конгресса, который образуется после промежуточных выборов в ноябре, займет «более скептическую позицию» в части выделения помощи Украине.

Ранее профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк заявил, что отказ Соединенных Штатов от предоставления неограниченной помощи киевскому режиму может оказаться для его войск фатальным.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.