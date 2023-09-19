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Руc Тат
Происшествия 19 сентября 2023 09:30

Жители Татарстана выплатили более 100 тысяч рублей долгов, чтобы уехать за границу

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Сразу два жителя Елабуги оплатили более 100 тысяч долгов после того, как узнали, что им ограничен выезд за границу. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

В ведомстве отметили, что на одного из должников было возбуждено сразу четыре исполнительных производства по налогам на общую сумму почти 39 тысяч рублей. А второй житель Елабуги задолжал более 90 тысяч рублей перед налоговой инспекцией и кредитной организацией.

Оба должника были предупреждены, что к ним могут быть применены меры принудительного взыскания. Но это оставило их равнодушными. Лишь после того, как оба должника собрались в отпуск, задолженность была погашена.

Приставы рекомендуют не менее, чем за две недели до поездки проверять наличие долгов и погашать их, чтобы избежать мер принудительного характера. Сделать это можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Главного управления.

#судебные приставы
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