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Жители Татарстана выплатили более 100 тысяч рублей долгов, чтобы уехать за границу
Сразу два жителя Елабуги оплатили более 100 тысяч долгов после того, как узнали, что им ограничен выезд за границу. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
В ведомстве отметили, что на одного из должников было возбуждено сразу четыре исполнительных производства по налогам на общую сумму почти 39 тысяч рублей. А второй житель Елабуги задолжал более 90 тысяч рублей перед налоговой инспекцией и кредитной организацией.
Оба должника были предупреждены, что к ним могут быть применены меры принудительного взыскания. Но это оставило их равнодушными. Лишь после того, как оба должника собрались в отпуск, задолженность была погашена.
Приставы рекомендуют не менее, чем за две недели до поездки проверять наличие долгов и погашать их, чтобы избежать мер принудительного характера. Сделать это можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Главного управления.
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