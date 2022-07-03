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Ру Тат
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Общество
3 июля 2022  16:18

Должники смогут мгновенно узнать о попадании в список невыездных на госуслугах

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На госуслугах запущен новый сервис, в котором должники могут узнать о попадании в список невыездных. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ.

Проект реализован совместно с Минцифры и получил название «Ход снятия ограничения выезда из России». 

«Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета», — сообщает ТАСС. 

Более подробная информация будет доступна в другом сервисе — «Ход исполнительного производства».

Как сообщили в ФССП, на начало лета 2022 года в России действовало 5,5 млн таких ограничений, а за первые пять месяцев года временные ограничения вводились в рамках 10,3 млн исполнительных производств.

При этом выезд может быть ограничен для человека с задолженностью от 30 тыс. рублей, а по отдельным категориям, к примеру алиментам или возмещению морального вреда, — от 10 тыс.

Если задолженность не погашена в течение двух месяцев, пристав может ограничить гражданину выезд за пределы страны при сумме от 10 тыс. рублей.

#госуслуги #должники #ограничение выезда за границу
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