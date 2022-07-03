Должники смогут мгновенно узнать о попадании в список невыездных на госуслугах

На госуслугах запущен новый сервис, в котором должники могут узнать о попадании в список невыездных. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ.

Проект реализован совместно с Минцифры и получил название «Ход снятия ограничения выезда из России».

«Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета», — сообщает ТАСС.

Более подробная информация будет доступна в другом сервисе — «Ход исполнительного производства».

Как сообщили в ФССП, на начало лета 2022 года в России действовало 5,5 млн таких ограничений, а за первые пять месяцев года временные ограничения вводились в рамках 10,3 млн исполнительных производств.

При этом выезд может быть ограничен для человека с задолженностью от 30 тыс. рублей, а по отдельным категориям, к примеру алиментам или возмещению морального вреда, — от 10 тыс.

Если задолженность не погашена в течение двух месяцев, пристав может ограничить гражданину выезд за пределы страны при сумме от 10 тыс. рублей.