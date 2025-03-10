Должники Челнов выплатили свыше 13 млрд рублей

В Набережных Челнах подвели итоги работы налоговых органов за 2024 год, обсудив динамику поступлений и задолженность предприятий перед бюджетом. Доклад на аппаратном совещании представила начальник ИФНС по городу Диана Сагетдинова.

По состоянию на 1 января 2025 года совокупный объем задолженности в консолидированный бюджет Республики Татарстан с учетом банкротов и ликвидированных предприятий составил 962 млн рублей, в том числе 179 млн рублей – в городской бюджет.

Благодаря мерам принудительного взыскания во все уровни бюджетов поступило 13,1 млрд рублей, из которых 2,39 млрд рублей – в республиканский бюджет. В рамках работы по сокращению задолженности налоговые органы взаимодействуют с прокуратурой. В 2024 году наложен арест на имущество должников на сумму 82 млн рублей, из которых 78 млн рублей уже погашены.

Дополнительно проведено 39 заседаний комиссий по взысканию задолженности, охвативших долги на сумму 5,54 млрд рублей. В результате работы налогоплательщики погасили 2,83 млрд рублей. В целом задолженность по имущественным налогам сократилась на 8,7% (23 млн рублей), однако ее общий объем остается значительным – 246 млн рублей.

Наибольшая часть задолженности приходится на владельцев транспортных средств – 144 млн рублей, налоги на имущество составляют 88 млн рублей, земельный налог – 14 млн рублей.

В декабре более 29 тыс. требований об уплате налогов были направлены в личные кабинеты должников, еще 2 тыс. – через Почту России. В суды подано 10 тыс. административных исков на сумму 284 млн рублей. В результате к началу 2025 года задолженность физических лиц по имущественным налогам сократилась на 35 млн рублей, составив 211 млн рублей.

Отдельное внимание налоговые органы уделяют борьбе с «серыми» зарплатами, используя риск-анализ и совместные комиссии с исполнительными органами и прокуратурой. В 2024 году на таких комиссиях заслушаны 945 налогоплательщиков, из них 883 повысили уровень официальных зарплат.

По словам начальника ИФНС по Набережным Челнам Дианы Сагетдиновой, налоговые органы готовы к диалогу с предприятиями, испытывающими временные финансовые сложности, предлагая варианты отсрочек и рассрочек платежей. В то же время своевременная и полная уплата налогов остается ключевым фактором финансовой устойчивости города и республики.