«Один раз в 10 лет»: татарстанцам без суда списали долги в 40 млн рублей

Несмотря на сложности в экономике из-за Covid-19, число татарстанцев, обращающихся в МФЦ для оформления банкротства, становится меньше. Кто может стать банкротом без суда, а кого ждет отказ, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» заместитель директора МФЦ РТ Руслан Нигматуллин.

Руслан Нигматуллин: «Внесудебная процедура банкротства проводится только для физических лиц, чьи долги составляют от 50 до 500 тыс. рублей»

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Для МФЦ главными критериями служат суммы долгов и возвращенные исполнительные производства

Кто может обратиться в МФЦ, чтобы оформить внесудебное банкротство?

Внесудебная процедура банкротства проводится только для физических лиц, чьи долги составляют от 50 до 500 тыс. рублей. При этом важным критерием является то, что у человека должны быть исполнительные производства, возращенные судебными приставами по причине отсутствия у него имущества, которое можно взыскать. То есть судебные приставы провели свою работу, обнаружили, что у должника ничего нет, и возвратили исполнительное производство. Только в этом случае мы можем инициировать процедуру внесудебного банкротства. Для МФЦ главными критериями служат суммы долгов, правильно заполненные списки кредиторов и возвращенные судебными приставами исполнительные производства, которые занесены в банк исполнительных производств и опубликованы на официальном сайте. Также после возвращения исполнительного производства не должно быть новых открытых. И обращаю внимание, что в МФЦ Татарстана могут обратиться только граждане, имеющие место жительства или пребывания на территории республики.

«Заявление в МФЦ о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке можно подать только посредством личного обращения либо через представителя по нотариально заверенной доверенности» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В чем отличия между судебной и внесудебной процедурой банкротства?

При судебной процедуре заявитель обращается в Арбитражный суд, ему назначают конкурсного управляющего, который может его долги реструктуризировать либо провести мероприятия по реализации имущества. При внесудебной процедуре банкротства никаких дополнительных действий не проводится, нет оплаты госпошлины. Это совершенно бесплатная процедура, которая проводится в МФЦ.

Как подать заявление в МФЦ и какие документы понадобятся?

Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке можно подать только посредством личного обращения либо через представителя по нотариально заверенной доверенности. Если заявитель обращается лично, ему нужно при себе иметь паспорт. Если обращается представитель, то нужна доверенность и паспорт представителя. Должнику нужно будет заполнить по утвержденной форме список кредиторов, в котором следует указать все долги, в том числе банковские и налоговые. Обратившийся заполняет список кредиторов сам, наши сотрудники помогают на приеме тем, у кого при этом возникают вопросы. Бывают люди, которые не помнят, откуда у них тот или иной долг. К примеру, они взяли кредит 10 лет назад и его не выплачивали. В таких случаях мы рекомендуем обращаться за выпиской к кредиторам либо взять информацию из данных исполнительного производства.

«Бывают люди, которые не помнят, откуда у них тот или иной долг. К примеру, они взяли кредит 10 лет назад и его не выплачивали» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Не списываются долги по алиментам, заработной плате и долги по возмещению вреда

Как проходит процедура досудебного банкротства?

В течение трех рабочих дней после того, как человек подает заявление, МФЦ его рассматривает. Если заявитель подходит по всем критериям, то в течение трех рабочих дней возбуждается процедура банкротства путем внесения сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Информация в нем общедоступна. После того как банкротство инициировано и на сайте ЕФРСБ появилась соответствующая информация, должно пройти шесть месяцев. После этого человека признают банкротом, и долги, указанные в списке кредиторов, списываются. Не списываются долги по алиментам, заработной плате и долги по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью других людей.

Что будет, если должник намеренно занизил указанную в заявлении сумму долга до 500 тыс. рублей?

Может быть такое, что человек должен по 500 тыс. рублей двум банкам и указал лишь один долг. Представители второго банка, возможно, этого не заметили или посчитали, что это не несет для них рисков. Должник будет признан банкротом только по указанному долгу. Второй долг он должен будет выплатить.

«Внесудебное банкротство может перетечь в судебное» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Может ли начаться судебная процедура банкротства, пока идет внесудебное банкротство? Чем это грозит?

Внесудебное банкротство может перетечь в судебное. К примеру, если кредиторы гражданина, увидев, что он инициировал внесудебное банкротство, заметили ложные сведения. Это может случиться, если обратившийся внес в список кредиторов сведения, которые ущемляют интересы кредиторов. Возможно, он указал не всю сумму долга либо не всех кредиторов. В этом случае кредитор, который считает, что его права нарушены, может обратиться в суд. Тогда процедура перейдет в обычное судебное банкротство со всеми вытекающими последствиями. Каких-либо штрафных санкций в этом случае не предусмотрено. Минусы судебной процедуры банкротства заключаются в том, что должнику придется платить за работу конкурсного управляющего.

Что нужно делать должнику, если его финансовое положение вдруг улучшилось?

Если у гражданина улучшилась финансовая ситуация, он должен об этом уведомить МФЦ. В этом случае МФЦ прекращает процедуру банкротства, и должник продолжает выплату долгов.

«Если у гражданина улучшилась финансовая ситуация, он должен об этом уведомить МФЦ» Фото: © ИА «Татар-информ»

Каковы последствия внесудебного банкротства?

Последствия такие же, как и при судебном банкротстве. Например, банкрот на протяжении 10 лет не может занимать должности в органах управления кредитной организации, на протяжении 5 лет – в органах управления страховой организации. Также человек, признанный банкротом, обязан указывать, что был признан банкротом при оформлении на себя кредитов, займов. Это требование действует в течение пяти лет.

«Люди думали, что могут списать любые долги. К нам обращались даже те, кто платит кредиты»

На какую сумму списаны долги в Татарстане?

По завершенным к настоящему моменту процедурам внесудебного банкротства, общая сумма списанных долгов составила почти 40 млн рублей. Долги списаны у 110 заявителей.

Сколько человек к вам всего обратилось?

В 2020 году к нам обратилось 589 человек, в 2021 году – 406, а в 2022-м – 23 человека. В 2020 году было возбуждено 40 процедур, и все они завершены, в 2021 году возбуждено 110 процедур, из них завершено 70, в 2022 году возбуждено 5 процедур.

«Из СМИ узнавали, что могут пойти в МФЦ и списать долги в размере до 500 тыс. рублей. Люди, вероятно, думали, что могут списать любые долги» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Почему уменьшается число людей, обращающихся в МФЦ за оформлением внесудебного банкротства?

В сентябре 2020 года, когда только вступили в силу изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», мы отмечали наплыв посетителей. Люди из СМИ узнавали, что могут пойти в МФЦ и списать долги в размере до 500 тыс. рублей. Люди, вероятно, думали, что могут списать любые долги, к нам обращались даже те, кто регулярно платит кредиты. Мы рассматривали и возвращали им заявления, поскольку они не проходили по заданным законом критериям. Практически 90% обратившихся не имели возвращенных судебными приставами исполнительных производств. У многих вообще этих исполнительных производств не было, поскольку они не имели просрочки.

Что бы вы хотели напоследок сказать людям, желающим пройти процедуру внесудебного банкротства?

Заявители должны соответствовать всем установленным законам требованиям. Любую информацию о внесудебном банкротстве можно посмотреть на сайте ЕФРСБ либо на нашем сайте, также можно обратиться за консультацией в МФЦ. Там же можно проверить, является ли банкротом тот или иной человек. Нужно учитывать и такой момент: если мы возвращаем заявление, то человек может подать его повторно лишь через месяц. Процедуру внесудебного банкротства можно оформить не чаще одного раза в 10 лет.