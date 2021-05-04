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Ру Тат
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4 мая 2021  11:19
Павел Климчак

Должника по алиментам поймали в суде в РТ, куда он пришел за справкой о расторжении брака

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Приставы задержали неплательщика алиментов, когда тот пришел в суд за справкой о расторжении брака, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Ранее суд обязал мужчину выплачивать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка ежемесячно. Однако тот уклонялся от выплат и таким образом долг составил около 60 тыс. рублей.

Сам мужчина официально не был трудоустроен и на учете в центре занятости не состоял. В своем родном районе он практически не появлялся и на связь с судебными приставами не выходил.

Тем не менее его удалось задержать во время проверки документов в суде, куда он приехал за справкой о расторжении брака. Его доставили в отделение судебных приставов и составили на него протокол за неуплату алиментов.

Суд отправил должника под арест на 10 суток. Однако это наказание не освобождает его от алиментных обязательств.

Всего с начала года более тысячи должников Татарстана привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов.

суд неплательщики алиментов расторжение брака
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