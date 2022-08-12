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Происшествия
12 августа 2022  12:58
Полина Шевчук

Должник по кредиту из Казани оплатил задолженность после ареста его Mercedes

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Житель Казани взял кредит в банке, но выплачивать его не стал. задолженность перед финансовой организацией составила 655 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ.

Судебные приставы выяснили, что в собственности у должника есть автомобиль Mercеdes. Он выехали по месту жительства казанца, однако иномарку там не нашли.

Машину обнаружили возле банка, в котором мужчина брал кредит. Приставы наложили арест на легковушку и отправили ее на штрафстоянку.

Чтобы не лишиться машины, казанец полностью оплатил долг по кредиту, а также 45 тыс. рублей исполнительского взноса.
 

 

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