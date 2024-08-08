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Должник из Муслюмовского района оплатил более полумиллиона долгов, чтобы продать землю
Должник из Муслюмовского района оплатил более полумиллиона долгов, чтобы продать земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Выяснилось, что мужчина задолжал 160 тысяч по налогам, 258 тысяч по кредиту и 155 тысяч своему знакомому.
Судебный пристав-исполнитель применил меры взыскания, в том числе наложил запрет на регистрационные действия с имуществом.
Мужчина решил продать свой земельный участок, но не смог этого сделать, пока не расплатится со всеми долгами. Он быстро собрал нужную сумму и выплатил более полумиллиона рублей.
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