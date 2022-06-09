Должник из Казани выплатил налоговой 600 тыс. долга, когда приставы арестовали его BMW X3
Судебные приставы Вахитовского района Казани провели рейд, во время которого искали автомобили должников. Им удалось обнаружить кроссовер BMW X3, принадлежавший неплательщику, задолжавшему налоговой инспекции более 600 тысяч рублей.
Приставы арестовали люксовый автомобиль и отправили его на штрафстоянку. В таких случаях, напоминают в пресс-службе УФССП России по РТ, у должников есть 10 дней, чтобы погасить долг. В противном случае его автомобиль продадут в счет задолженности и вернут неплательщику остаток денег от продажи.
В данном случае не прошло и двух дней, как должник решил выплатить налоги, чтобы вернуть свой автомобиль.
Приставы напоминают: чтобы не доводить до подобных мер, проверяйте свои долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» на главной странице сайта УФССП России по Татарстану.