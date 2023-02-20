news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 20 февраля 2023 10:14

Должница по кредитам из Казани привязала к авто огромных псов, лишь бы его не отдавать

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Должница по кредитам из Казани привязала к авто огромных псов, лишь бы его не отдавать
фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Жительница Казани задолжала по кредитам почти 2 млн рублей. Добровольно оплачивать она их не спешила, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Тогда судебные приставы приехали по месту жительства должницы, чтобы арестовать внедорожник Skoda Yeti. Однако женщина, чтобы не отдавать машину, привязала к колесам двух тибетских мастифов.

Тогда пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Должница сама отвязала собак, проводила их в дом. Иномарка была арестована и изъята.

#долг по кредиту #пристав #УФССП по РТ
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное