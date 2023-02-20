Должница по кредитам из Казани привязала к авто огромных псов, лишь бы его не отдавать

фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Жительница Казани задолжала по кредитам почти 2 млн рублей. Добровольно оплачивать она их не спешила, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Тогда судебные приставы приехали по месту жительства должницы, чтобы арестовать внедорожник Skoda Yeti. Однако женщина, чтобы не отдавать машину, привязала к колесам двух тибетских мастифов.



Тогда пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Должница сама отвязала собак, проводила их в дом. Иномарка была арестована и изъята.