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Новости Татарстана и Казани
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Должница по кредитам из Казани привязала к авто огромных псов, лишь бы его не отдавать
Жительница Казани задолжала по кредитам почти 2 млн рублей. Добровольно оплачивать она их не спешила, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Тогда судебные приставы приехали по месту жительства должницы, чтобы арестовать внедорожник Skoda Yeti. Однако женщина, чтобы не отдавать машину, привязала к колесам двух тибетских мастифов.
Тогда пристав-исполнитель вызвала сотрудников полиции. Должница сама отвязала собак, проводила их в дом. Иномарка была арестована и изъята.
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