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Должна помогать фронту: жительница Лениногорска стала волонтером после ухода сына на СВО
Когда в июле 2023 года сын Любови Исайкиной Валерий отправился в зону специальной военной операции, она решила: здесь, в тылу, она должна помогать фронту. Так она стала частью лениногорского волонтерского движения «С любовью и молитвами», которой руководит человек с большим сердцем Эльмира Уламасова.
Вносит свой вклад в приближение Победы и помогает фронту гуманитарной помощью волонтер Любовь Исайкина и по сей день. Ежедневно она трудится, чтобы помочь своему сыну и его боевым товарищам. В огромном количестве она изготавливает сухой душ: это комплект из кусочка ткани, пропитанной специальным моющим составом, и одноразового полотенца из нетканого материала. Она рассказывает, как на передовой используется такое средство.
«Достав пропитанный средством кусок ткани, солдат жамкает его, превращая в своеобразную мочалку, затем протирает открытые участки тела, после чего другим сухим полотенцем вытирается насухо. Таким нехитрым образом он может привести себя в порядок. Также в комплект кладем две ватные палочки», — говорит Любовь Исайкина.
В большом количестве волонтер отшивает нижнее белье. Шить трусы и постельное белье Любовь Исайкина начала на импортной машинке, но та не выдержала ежедневной усиленной нагрузки, и женщина пересела на отечественную. Более того, местный мастер, узнав, для чего будет использоваться техника, помог усовершенствовать машинку.
Он установил ее на специальную платформу и подсоединил современный моторчик, за что Любовь Исайкина бесконечно благодарна искусному мастеру.
Справиться с тревогой за сына помогают редкие сообщения от него. Просматривая дорогие сердцу строчки и видеосообщения, Любовь мысленно молится за сына. Валерий поделился, что на передовую с концертом приезжали артисты, которые разбавили суровые солдатские будни музыкальными выступлениями.
Валерий Исайкин любит сюрпризы для матери. «Дочь живет в Москве. В конце ноября она пригласила меня в гости, так как у внука 1 декабря день рождения. На днях я похоронила двоюродного брата и настроения праздновать у меня не было, но младший сын сообщил, что уже взял билеты, настоятельно уговаривал ехать, пришлось согласиться», — рассказала Любовь Исайкина.
В Москве маму и бабушку трех внучат встретили с большой радостью. За чаепитием и разговорами время пролетело незаметно, а ближе к вечеру на пороге появился старший сын Валерий, который таким образом решил сделать маме сюрприз, неожиданно вернувшись в свой кратковременный двухнедельный отпуск. А дочь и младший сын стали сообщниками в этом деле, утаив от матери его приезд.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой
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