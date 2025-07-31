Милонов предложил ввести обязательную верификацию на сайтах знакомств

Фото: сайт партии «Единая Россия»

При регистрации на сайтах знакомств пользователи должны проходить верификацию, которая станет барьером против фейковых пользователей и деструктивных лиц. Таким мнением с «Татар-информом» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«На нормальном сайте знакомств такая верификация обязательна, она не должна деанонимизировать человека, если он этого не хочет, но она должна быть барьером против фейковых персонажей и деструктивных людей, которые будут пытаться использовать это как инструмент обмана, как площадку для каких-то нечистоплотных вещей, для заработков. Поэтому, если сайт знакомств ставит перед собой цель познакомить людей для отношений, то в таком случае люди имеют право рассчитывать на подлинность этих анкет», – заявил депутат.

По мнению Милонова, люди должны видеть наличие/отсутствие брака, долгов по алиментам.

«А то в анкете он красивый, холостой, неженатый, а на самом деле женат и ищет каких-то утех на стороне или разведен, но детей оставил без содержания, сбежав от семьи. Не особо хороший вариант для начала новых отношений. Поэтому верификация должна быть обязательна для всех», – отметил Милонов.