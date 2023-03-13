«Должен пройти благополучно»: специалисты ждут паводка в Казани в последней декаде марта

Паводки придут в столицу Татарстана уже в третьей декаде марта. Учитывая чередование положительных и отрицательных температур, этот период пройдет благополучно для жителей города. Однако профильные службы будут готовы к развитию ситуации даже по самому неблагоприятному сценарию. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Докладчик отметил, что паводковая ситуация в Казани будет зависеть от интенсивности таяния снега. Сейчас в столице республики наблюдаются положительные дневные температуры и отрицательные ночные.

«Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в марте температура воздуха в Казани на 0,3 градуса превысит средние многолетние нормы. Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта —первой половине апреля. Учитывая чередование положительных и отрицательных температур, паводок в Казани должен пройти благополучно», — пояснил Тимурханов.

По его словам, в этом году высота снега в Казани местами достигает одного метра, промерзание грунта в разных районах города варьируется от 62 сантиметров до одного метра.

«Начало паводка прогнозируется в третьей декаде марта. Синоптики говорят, что резкого потепления не ожидается. Но это лишь прогноз. Мы должны быть готовы к наихудшему варианту развития событий, чтобы ни одно обращение жителей не осталось без внимания в период паводка», — подчеркнул чиновник.

По словам Фердинанта Тимурханова, в зону возможного подтопления в Казани попадают 592 двора, где проживают 1620 человек. Среди них 359 детей, а также 717 пожилых людей в возрасте более 60 лет.