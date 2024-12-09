«Должен быть детсад, школа и дороги»: где многодетные семьи Казани смогут получить землю

За последние семь лет в столице Татарстана вдвое выросло количество многодетных семей. Одна из мер поддержки – предоставление бесплатных земельных участков. Однако из-за большого спроса в Казани земли не хватает, ее сейчас ищут в других районах республики. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Одна из мер поддержки многодетных семей – предоставление бесплатных земельных участков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мнгогодетные семьи из Казани получат в этом году 1,2 тыс. участков земли

В столице Татарстана насчитывается 15 тысяч многодетных семей, с 2017 года из количество выросло вдвое. Около 13 тысяч воспитывают троих детей, 1,4 тысячи – четверых и более, сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров сегодня на деловом понедельнике в мэрии.

Для многодетных семей в столице Татарстана есть разные меры поддержки. Одна из них – предоставление бесплатных земельных участков, рассказал председатель городского комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

Всего с начала программы в списки на получение земли включены 18,1 тысячи многодетных семей. В этом году участки получили около тысячи казанцев. До конца года – еще 200 семей.

Семьям предлагают поселиться в пригороде столицы республики

Основная часть земельных участков, предложенных к выбору многодетным в этом году, находится на территории 963 гектара в Высокогорском районе республики. Землю передали республики из федеральной собственности специально для того, чтобы ее могли использовать многодетные семьи.

Площадь позволит создать 3,7 тысячи земельных участков. Землю многодетным семьям будут выдавать вблизи деревни Яшь-Кеч. Из 2,3 тысячи подготовленных к передаче 1,1 тысячи уже разобрали.

Также задействуют территорию возле поселка Дачное. Общественные обсуждения по проектам планировки территории уже провели. Сейчас идет их утверждение, после этого участки будут межевать. Ориентировочно там появится около 1,5 тысячи земельных участков.

Помимо этого, Казани в этом году передали землю общей площадью 127 гектаров в Верхнеуслонском и 7 гектаров в Пестречинском районах. Акты приема-передачи уже подписаны, ведется регистрация права собственности.

В столице Татарстана насчитывается 15 тысяч многодетных семей, с 2017 года из количество выросло вдвое, сообщил Рустем Гафаров Фото: kzn.ru

Не просто земельный участок – должны быть детский сад, школы и дороги

Однако выделенных земельных участков недостаточно. На сегодняшний день землю ждут 9,7 тысячи многодетных семей, но таких ресурсов у города просто нет. Чтобы полностью закрыть вопрос, нужно еще порядка 6,7 тысячи участков.

В июне этого года в Земельный кодекс РТ внесли изменения, и теперь многодетные казанцы смогут получить их в границах Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского районов. Сейчас эксперты заняты подбором земли в границах этих муниципалитетов.

«Нам надо не просто отдать земельный участок, мы планируем и проектируем территорию, где будет детский сад, школа и дороги. То, что мы говорим, что порядка тысячи семей получили, – это архисложная работа. При каждой возможности мы поднимаем вопросы обеспечения инфраструктуры перед Правительством республики, через наших депутатов, двигаем их в наши вышестоящие федеральные органы», – заключил Рустем Гафаров.